Летом в кузбасских оздоровительных лагерях отдохнут 100 тысяч детей

Фото: пресс-служба АПК.

Этим летом в оздоровительных лагерях Кузбасса отдохнут 100 тысяч школьников, особое внимание будет уделено детям участников СВО. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Свои двери для детей готовятся открыть 62 загородных лагеря, 124 лагеря труда и отдыха, 603 лагеря дневного пребывания и 39 палаточных.

Сейчас завершается приемка лагерей к первой смене. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности и отработке действий при нештатных ситуациях.

«Мы делаем все, чтобы у каждого ребенка был выбор занятий по душе — будь то спорт, творчество, военно-патриотические программы или наука. При этом безопасность детей остается нашим приоритетом», — подчеркнул Илья Середюк.

Ранее мы писали, что глава Тяжинского округа ушел в отставку, а также в Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей.