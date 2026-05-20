ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты России
НовостиЭкономика20 мая 2026 9:25

Цены на все виды топлива выросли в Кузбассе с начала 2026 года

В Кузбассе подорожали бензин, дизель и газ
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

За первые четыре месяца 2026 года в Кузбассе подорожало все автомобильное топливо. По данным Кемеровостата, с января средняя цена литра бензина выросла на 1,5 рубля.

Сильнее всего динамика заметна на премиальных марках. Популярный АИ-92 поднялся в цене с 59,53 до 60,84 рубля за литр. АИ-95, который в начале года стоил 64,27 рубля, к апрелю подорожал до 65,64 рубля. Самый заметный рост показал АИ-98: литр этой марки теперь обходится в 87,26 рубля против январских 85,05 рубля.

Не остались в стороне и другие виды топлива. Дизель прибавил в цене почти рубль и теперь стоит 78,09 рубля за литр. Газомоторное топливо подорожало до 29,06 рубля, а компримированный газ - до 30,97 рубля.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке начали обработку парков и скверов от клещей, а еще летом в кузбасских оздоровительных лагерях отдохнут 100 тысяч детей.