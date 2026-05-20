Кузбасс отправил в Приморский край 560 тонн пшеницы.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило партии пшеницы, выращенной в Гурьевском, Промышленновском и Ленинск-Кузнецком округах. Зерно предназначалось для отправки железнодорожными вагонами в Приморский край. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во время досмотра взяли образцы, которые отправили для исследования в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспертиза не выявила карантинных сорных растений или карантинных вредных организмов.
Для поставки сельхозпроизводителю оформили 8 электронных карантинных сертификатов на 560 тонн продукции.
