Кузбасс отправил в Приморский край 560 тонн пшеницы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило партии пшеницы, выращенной в Гурьевском, Промышленновском и Ленинск-Кузнецком округах. Зерно предназначалось для отправки железнодорожными вагонами в Приморский край. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время досмотра взяли образцы, которые отправили для исследования в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспертиза не выявила карантинных сорных растений или карантинных вредных организмов.

Для поставки сельхозпроизводителю оформили 8 электронных карантинных сертификатов на 560 тонн продукции.

Ранее мы писали, что глава Тяжинского округа ушел в отставку, а также в Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей.