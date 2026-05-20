Более 8 тысяч домов в Кузбассе получат газ до конца года

Фото: пресс-служба АПК.

Программа социальной газификации, инициированная президентом России Владимиром Путиным, активно развивается в 25 населенных пунктах Кузбасса - везде, где есть распределительные сети, газ подводится бесплатно до границ частных участков по заявкам жителей. Об этом напомнили в пресс-службе АПК.

Губернатор Илья Середюк отметил, что газификация - это не только тепло и комфорт в домах, но и шаг к улучшению экологии в городах и реальная экономия для семей.

До конца текущего года в регионе планируют подключить к газу восемь тысяч частных домов, для чего будет построено 220 километров новых газораспределительных сетей.

В кемеровском микрорайоне Южный уже обеспечена техническая возможность подключения для 760 домовладений: построено 19 км газопроводов, к сетям подключено 48 домов. Планируется, что новые сети позволят подключить еще тысячу домов. Параллельно завершается пуск газа в жилом районе Ягуновский. В поселке Смирновский Кемеровского округа проложено более пяти км новых сетей, что открыло возможность для газификации 91 дома, уже подключены первые два домовладения.

С 2021 года в Кузбассе построено более 800 км газопроводов, создана техническая возможность для подключения свыше 25 тысяч домов, газ уже поступает в 7,5 тысячи домов. До конца 2031 года запланировано строительство еще 2 200 км сетей.

Отдельные льготные программы действуют для малообеспеченных, многодетных семей, участников СВО и других категорий граждан. Подробности можно узнать на сайте минпромторга Кузбасса и в министерстве труда и соцзащиты.

Заявку на догазификацию и другие услуги можно оформить в Едином клиентском центре «Газпром межрегионгаз Кемерово» и «Газпром газораспределение Томск», а также на сайте Единого оператора газификации РФ.

Ранее мы писали, что цены на все виды топлива выросли в Кузбассе с начала 2026 года, а еще летом в кузбасских оздоровительных лагерях отдохнут 100 тысяч детей.