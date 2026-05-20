Восемь молодых ученых из Кузбасса стали стипендиатами президента России

Фото: соцсети Ильи Середюка.

Восемь молодых ученых из Кузбасса вошли в число 800 победителей конкурсного отбора на назначение стипендии президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

«Наши ребята смогли стать лучшими среди шести тысяч претендентов со всей страны. Их идеи помогут улучшить диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, создать новые сверхпрочные материалы для промышленности, а также сформировать инновационные решения для медицины и машиностроения», - отметил глава региона.

Среди стипендиатов - представители Кемеровского государственного медицинского университета: Тамара Слесарева, Софья Долматова и Иосиф Центер. Кемеровский государственный университет представят Дарья Чекушкина, Ярослав Брюханов, Дарья Колпакова и Елизавета Фасхутдинова. Президентскую стипендию также получат аспиранты Сибирского государственного индустриального университета Алина Левагина, Александр Чапайкин, Анна Шуберт и представительница Кузбасского государственного аграрного университета Анастасия Каноныкина.

