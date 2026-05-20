В кузбасском городе 23 мая отметят народный праздник в честь колбы

Фото: соцсети Евгения Тимофеева.

Жителей и гостей Кузбасса приглашают на народный праздник, посвященный главному весеннему деликатесу тайги - колбе.

Мероприятие пройдет 23 мая в поселке Чувашка на базе Центра духовной культуры «Эне Таг». Начало гуляний в 12.00, вход для всех желающих свободный.

Глава Мысков Евгений Тимофеев пообещал гостям насыщенную программу: от дегустации ароматных салатов и пирогов до выступлений фольклорных коллективов. На празднике также развернется ярмарка мастеров с яркими сувенирами, а для детей и взрослых подготовят тематические игры и конкурсы.

