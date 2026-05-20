В Кемерове и Новокузнецке продолжается регистрация на «СберПрайм Зелёный Марафон»

В Кузбассе продолжается регистрация на Зелёный Марафон. Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник пройдёт 30 мая при поддержке подписки СберПрайм в 60 городах России от Владивостока до Калининграда.

В 2026 году, в год 185-летия Сбербанка, «СберПрайм Зелёный Марафон» состоится в 13-й раз. И станет фестивалем бега и музыки, с которого в городах начнётся лето. Большая музыкальная программа запланирована в Кемерове и Новокузнецке.

В Кемерове для взрослых участников организуют марафон на дистанции 10 км, 4,2 км, инклюзивный забег и скандинавскую ходьбу. Дети смогут принять участие в забегах на своей дистанции.

В Новокузнецке участникам предложат детские дистанции, инклюзивный забег, скандинавскую ходьбу и взрослую дистанцию 4,2 км. Место проведения марафона: пр. Притомский в Кемерово (Московская площадь) и парк им. Ю.А. Гагарина в Новокузнецке. Для участников забегов наличие медицинских справок является обязательным условием.

Участие в марафоне бесплатное, но при регистрации каждый желающий может внести добровольное пожертвование в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На эти деньги некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут мальчикам и девочкам раскрыть таланты, найти друзей и научиться общаться на индивидуальных маршрутах обучения.

Внести свой вклад на платформе «СберВместе» смогут не только бегуны — благотворительный сбор открыт для всех желающих. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму пожертвований. В прошлом году участники перечислили более 30 миллионов рублей, а после удвоения взносов от банка на поддержку детей направили свыше 60 миллионов.

В этом году участники «СберПрайм Зелёный Марафон» в Кемерове и Новокузнецке бегут также в поддержку федеральной акции «Выбираю Чистый воздух», направленной на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. Чтобы стать её участником, необходимо использовать альтернативные способы передвижения: ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и пр. Жителям предлагается фиксировать пройденные чистые километры и принимать вызов в «Экотрекере зеленых привычек» (vk.com/ecotracker), а также публиковать свою активность в личном (открытом) профиле VK с хештегом #выбираючистыйвоздухКемерово.

