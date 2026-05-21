В Кемерове начали строить новые тротуары в районах Пионер и Рудничный

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове стартовал сезон обновления пешеходных зон в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.

В жилом районе Пионер начали строить тротуар вдоль улицы Пионер: новая дорожка станет безопасным маршрутом для учеников школы №32. Тем временем в Рудничном районе кипит работа на улице Ногинской - здесь рабочие уже готовят основание из щебня и устанавливают поребрики.

Оба этих участка выбрали сами горожане во время прошлогоднего голосования. Власти напоминают: сейчас у жителей Кемерова есть возможность решить, какие объекты преобразятся в 2027 году. Отдать свой голос за благоустройство парков или тротуаров можно на платформе до 12 июня.

