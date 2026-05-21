В девяти населенных пунктах Кузбасса установят умное уличное освещение

В Кузбассе стартовал масштабный проект по установке уличных фонарей сразу в девяти населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Работы ведут по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». Всего планируют осветить более 20 километров дорог, из которых первые 5,3 км сдадут в эксплуатацию уже в этом году. Новые фонари появятся в селах Барановка, Глубокое, Боровково, Вишневка, Калачево, а также в поселках Ерунаково, Чугунаш, Инской и Крапивинский.

Первым на очереди стало село Глубокое в Топкинском округе, где через жилую зону ежедневно проезжают тысячи машин. Здесь установят 37 современных светодиодных ламп с интеллектуальной системой управления - она сама подстраивает яркость и экономит бюджетные средства.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что хорошая видимость на дорогах напрямую влияет на безопасность водителей и пешеходов.

Согласно контракту, все работы на объектах должны завершить до 15 мая 2027 года.

