В Кузбассе экстремальное катание на тюбинге закончилось уголовным делом

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе катание на тюбинге закончилось возбуждением уголовного дела. Об инциденте рассказал официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев.

В январе этого года две подруги решили экстремально развлечься, устроив катание на тюбинге. 21-летняя девушка прицепила его к своему автомобилю ЛАДА 212140 и села за руль, не имея при этом прав. Вторая девушка села на «ватрушку». Но в результате одного из маневров автомобилистки она упала и ударилась головой о припаркованную машину. Травма оказалась достаточно серьезной, относящейся к тяжкому вреду здоровью.

На владелицу автомобиля завели уголовное дело.

В суде пострадавшая просила не наказывать подругу. В итоге суд принял решение прекратить дело и освободить молодую автомобилистку от уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что врачи Кузбасса спасли пациентку с тяжелыми осложнениями, вызванными опухолью, а также за неделю от клещей пострадали более 1900 кузбассовцев.