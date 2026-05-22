В Кировском районе Кемерова установят светящееся дерево

Фото: Александр Чаринцев | Газета «Кемерово».

В Кировском районе завершены работы по благоустройству двух общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

В сквере напротив ДК имени 50-летия Октября рабочие восстановили газоны и посеяли траву. В сквере возле детской школы искусств №50 на 40 лет Октября также восстановили газоны и обновили покрытие пешеходных дорожек. Это пространство вскоре украсит световая конструкция в виде дерева.

Сейчас кемеровчане могут отдать свой голос за благоустройство любимого парка или сквера в 2027 году. Голосование продолжается до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru

