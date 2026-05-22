На перекрестке в Рудничном районе Кемерова изменят организацию движения

Фото: администрация г. Кемерово.

С понедельника, 25 мая, на пересечении улиц Ракитянского и Антипова перенастроят светофоры. Об этом предупредили в городской администрации.

Специалисты Центра организации дорожного движения разработали новую схему пофазного разъезда, которая позволит повысить безопасность и удобство движения.

Новый режим работы светофора:

Первая фаза — движение транспорта и трамваев по улице Ракитянского от проспекта Шахтеров и пешеходов через переулок Нартова;

Вторая фаза — транспорт двигается по улице Антипова;

Третья фаза — движение транспорта и трамваев по улице Ракитянского от улицы Нахимова, транспорта по переулку Нартова и пешеходов через улицы Ракитянского и Антипова;

Четвертая фаза — транспорт двигается по улице Ракитянского от улицы Нахимова и по переулку Нартова, трамваи - по улице Ракитянского.

Ранее мы писали, что суд остановил работы на шахте «Первомайская» в Кузбассе из-за нарушений, а также жительница Кузбасса подменила золотое обручальное кольцо на бижутерию в пункте выдачи заказов.