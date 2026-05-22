Поворотная сцена и новые системы безопасности: мэр Кемерова рассказал о преображении «молодежки»

Фото: соцсети Дмитрия Анисимова.

В здании кемеровского Театра для детей и молодежи на улице Арочной продолжается масштабное обновление. Ремонт в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Главной задачей стало приведение помещений в соответствие с современными нормами пожарной безопасности: в залах расширяют дверные проемы, увеличивают расстояние между рядами и меняют отделку стен. Также в здании полностью заменят систему вентиляции.

Перемены коснутся и творческой части. На сцене установят новый поворотный круг с компьютерным управлением и заменят напольное покрытие на более удобное и безопасное.

Сейчас рабочие завершают отделку фасада и приводят в порядок внутренние помещения.

Театр планирует встретить первых зрителей уже осенью - к этому времени труппа подготовит премьерный спектакль.

