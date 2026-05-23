НовостиСпорт23 мая 2026 10:03

Кемеровская футболистка вошла в юниорскую сборную страны

Вратарь Нурай Джафарова приглашена на сборы женской юниорской команды России по футболу WU-15
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Александр Вдовин.

Кемеровская футболистка Нурай Джафарова вошла в женскую юниорскую команду России WU-15. Об этом сообщили в городской администрации.

В составе национальной сборной вратарь отправится на учебно-тренировочные сборы в Самару.

Нурай Джафарова – воспитанница кемеровской Спортивной школы олимпийского резерва по футболу. В этом году вместе с командой заняла первое место в первенстве России по футзалу среди девочек до 14 лет.

