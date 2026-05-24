От колокольного звона до Донбасса: Илья Середюк рассказал о выдающемся кузбасском священнике

Фото: соцсети Ильи Середюка.

В Кузбассе в День славянской письменности уже в 18-ый раз прошел Всероссийский фестиваль звонарного искусства «Звоны над Томью». Об истории этого праздника и одном из его самых ярких участников рассказал губернатор Илья Середюк.

Главным героем стал иеромонах Софроний, настоятель храма Святой Троицы в деревне Старочервово. Когда-то он сам начинал свой путь на этом фестивале, а сегодня стал признанным мастером и наставником.

С 2012 года отец Софроний руководит в Кемерове курсами православных звонарей. Сюда принимают всех верующих без возрастных ограничений, а детей берут уже с шести-семи лет. Ученикам преподают не только технику колокольного звона, но и историю, литургику и устройство колоколов.

Помимо службы и преподавания, отец Софроний активно занимается гуманитарной миссией. Он координирует сбор помощи для бойцов и жителей Донбасса и регулярно сам отправляется в зону СВО. В военных госпиталях священник крестит, исповедует и причащает раненых, а также просто беседует с теми, кому нужна духовная поддержка. В свою очередную пастырскую командировку на Донбасс отец Софроний отправился и сейчас.

«Такими людьми Кузбасс гордится по праву. Труд отца Софрония - пример для всех нас», - подчеркнул Илья Середюк.

