Яд в каждой капле: врач предупредил кузбассовцев о рисках употребления самодельных напитков

Фото: архив "КП". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Даже самый «чистый» домашний напиток может оказаться опаснее спирта. О главных рисках самогоноварения рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Основная проблема - отсутствие контроля качества. По словам врача, при нарушении технологии в напитке накапливается метанол и сивушные масла, которые бьют по печени и нервной системе.

Кроме того, опасность представляет само оборудование. Если аппарат сделан из неподходящих материалов, в алкоголь попадают соли тяжелых металлов - олова, свинца или меди.

«Употребление самогона, даже приготовленного по всем правилам, всегда сопряжено с рисками», - подчеркнул эксперт и призвал жителей региона беречь свое здоровье.

Ранее мы писали, что в Кузбассе разработали туры для самостоятельных путешествий в любое время года, а еще в минобре Кузбасса рассказали об особенностях ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.