НовостиОбщество24 мая 2026 6:15

Яд в каждой капле: врач предупредил кузбассовцев о рисках употребления самодельных напитков

Главный токсиколог Кузбасса развенчал миф о безопасности домашнего алкоголя
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Даже самый «чистый» домашний напиток может оказаться опаснее спирта. О главных рисках самогоноварения рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Основная проблема - отсутствие контроля качества. По словам врача, при нарушении технологии в напитке накапливается метанол и сивушные масла, которые бьют по печени и нервной системе.

Кроме того, опасность представляет само оборудование. Если аппарат сделан из неподходящих материалов, в алкоголь попадают соли тяжелых металлов - олова, свинца или меди.

«Употребление самогона, даже приготовленного по всем правилам, всегда сопряжено с рисками», - подчеркнул эксперт и призвал жителей региона беречь свое здоровье.

