Выпускной в 11-м классе обойдется жителям Кемерова в среднем в 44 тысячи рублей

Кемеровские родители подсчитывают траты на предстоящие праздники в школах. По данным опроса SuperJob, организация выпускного в девятом классе стоит в среднем 12 тысяч рублей, а в 11-м - уже 21 тысячу.

Существенную часть бюджета «съедает» одежда. Костюм для сына-девятиклассника обходится в 18 тысяч рублей, платье для дочери - в 16 тысяч. Для 11-классников суммы выше: около 21 тысячи для юношей и 23 тысячи для девушек. При этом около 15% семей решили сэкономить и использовать вещи, которые уже есть в гардеробе.

Интересно, что не все школьники будут праздновать окончание учебы. 12% родителей девятиклассников и 8% родителей выпускников 11-х классов заявили, что торжественных мероприятий в их школах проводить не планируют.

