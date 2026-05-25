В Новокузнецке самокатчик заплатит за наезд на ребенка.

Прокуратура Центрального района Новокузнецка проверила обращение жителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что в августе 2025 года 15-летний подросток на электросамокате наехал на ребенка, родившегося в 2022 году.

В результате ДТП у девочки диагностировали ушибы и ссадины. Она испытала сильный испуг и теперь боится самокатов, ходить по улице, не держась за руку взрослого, - у нее нарушен сон.

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в 50 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле у прокуратуры.

