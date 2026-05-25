Свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года

Власти Кузбасса выделили более трех миллиардов рублей на переселение жителей из аварийного фонда в ближайшие два года. Данная работа является приоритетом Народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Региону удалось получить 1,3 миллиарда рублей от федерального Фонда развития территорий, еще 1,7 миллиарда добавит областной бюджет.

Эти средства позволят обеспечить комфортным жильем более полутора тысяч человек из 85 многоквартирных домов. В первую очередь новоселье отпразднуют те, чье жилье находится в самом критическом состоянии.

Глава региона поручил мэрам актуализировать списки и учесть жизненные обстоятельства каждой семьи при распределении квартир.

