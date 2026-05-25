В Кузбассе задержали дальнобойщика, который ехал из Читы на арестованной машине

В Топкинском муниципальном округе автоинспекторы задержали 38-летнего водителя грузовика Scania с полуприцепом, который использовал поддельные госномера. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Подозрительную фуру, ехавшую из Читы, засекла автоматическая система «Паутина». Информацию оперативно передали экипажу ДПС, который остановил машину для проверки.

Выяснилось, что дальнобойщик из Магнитогорска ранее уже был лишен прав за точно такое же нарушение. На мужчину составили новые административные протоколы за незаконные номера и езду без прав.

Теперь ему грозит крупный штраф на общую сумму до 32 500 рублей и продление срока лишения прав до года, а саму фуру отправили на спецстоянку.

Теперь ему грозит крупный штраф на общую сумму до 32 500 рублей и продление срока лишения прав до года, а саму фуру отправили на спецстоянку.