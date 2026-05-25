В Кузбассе по нацпроекту отремонтируют более 50 километров региональных трасс

В Кузбассе начался масштабный сезон ремонта региональных и межмуниципальных дорог. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В этом году в области планируют обновить и сдать в эксплуатацию более 50 километров трасс. Общий бюджет работ превысит два миллиарда рублей, из которых львиная доля - 1,8 миллиарда рублей - поступила из федерального центра.

«Ответственным службам необходимо особое внимание обращать не только на соблюдение сроков, но и на качество. Все отремонтированные объекты должны служить долго и надежно», - поставил задачу губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Одной из первых в работу взяли трассу Томск - Мариинск. На участке протяженностью более 10 километров специалисты сначала устраняют пучины, чтобы новое покрытие не разрушилось со временем. Затем здесь уложат свежий асфальтобетон, установят новые знаки, барьеры и нанесут разметку. Это обновление очень важно для местных жителей: по этой дороге школьные автобусы будут возить детей на экзамены в июне и в летние лагеря в августе.

В ближайшие дни техника выйдет и на другие объекты опорной сети региона. Ремонт начнется на участках трасс Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, Белово - Коновалово - Прокопьевск и Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. Также дорожники обновят участки дорог, связывающие Гурьевск, Малую Салаирку, Промышленную и другие населенные пункты области.

