В Кузбассе задержали кемеровчанина за незаконный вылов 140 рыб

Фото: архив "КП". Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крапивинском районе транспортная полиция совместно с рыбоохраной задержала жителя Кемерова, устроившего незаконную рыбалку в период весеннего нереста. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

Мужчина использовал запрещенные снасти на реке Томь и успел поймать 140 рыб различных пород, включая окуня, щуку, леща, судака, плотву, карася и ерша. Нанесенный экологии ущерб специалисты оценили в 89 тысяч рублей.

Весь улов и браконьерские снасти у нарушителя изъяли. Теперь в отношении кемеровчанина возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. Максимальное наказание, которое ему грозит по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, в Кузбассе по нацпроекту отремонтируют более 50 километров региональных трасс, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.