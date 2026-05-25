В Кузбассе конфликт между соседями закончился возбуждением уголовного дела

В Калтане завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством соседу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Между жителями поселка Малиновка произошел конфликт, который закончился избиением: 25-летний мужчина напал на 42-летнего соседа. После инцидента пострадавший оказался в больнице.

Агрессивный сосед стал фигурантам дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, на него могут завести еще одно дело после того, как пострадавший сосед пройдет судебно-медицинскую экспертизу.

