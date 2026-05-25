В Кузбассе засеяли более половины сельхозугодий

В Кузбассе посевная кампания вышла на финишную прямую: аграрии засеяли уже 458 тысяч гектаров, выполнив 56% от общего плана. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Большая часть площадей отдана под зерновые и зернобобовые культуры - почти 292 тысячи гектаров. Еще 142 тысячи гектаров заняли технические культуры, а на 3,2 тысячи гектаров высадили картофель и овощи.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что, несмотря на переменчивую погоду, полевые работы идут строго по графику.

«Завершим посевную кампанию к середине июня. Это важно для всего региона - развитие агропрома помогает нам диверсифицировать экономику и снижать зависимость от угледобычи», - подчеркнул глава региона.

В лидерах по темпам работ сейчас Прокопьевский округ (выполнено 70% плана) и Промышленновский округ (67%). В Гурьевском и Топкинском округах засеяли уже около 60% площадей.

В Новокузнецком районе основной объем работ выполняют крупные агрохолдинги. Например, свинокомплекс возделывает 10 тысяч гектаров - там уже закончили с пшеницей и ячменем, приступили к рапсу отечественной селекции и ждут прогрева почвы для посадки сои.

В Тяжинском округе, где кампания традиционно идет чуть медленнее из-за климата, план выполнен на 35%.

Чтобы будущий урожай был богатым, кузбасские хозяйства уже внесли в почву тысячи тонн минеральных удобрений.

