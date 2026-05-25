В Кузбассе житель затопленной паром квартиры отсудил компенсацию у коммунальщиков

Житель Прокопьевска выиграл суд против коммунальных служб, по вине которых его квартира сильно пострадала от горячего пара. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов: в подвале лопнула труба горячего водоснабжения. Кипяток затопил помещение, а густой пар и влага поднялись через перекрытия в квартиру первого этажа, испортив отделку стен, полы и мебель.

Судебная экспертиза показала, что виной всему - ненадлежащее содержание теплосетей компаниями ООО «ТЭР» и местной управляющей организацией.

Рудничный районный суд обязал коммунальщиков солидарно выплатить владельцу жилья компенсацию ущерба, штраф за отказ урегулировать спор мирным путем и покрыть расходы на юриста.

Ответчики не согласились с вердиктом и подали апелляцию.

Ответчики не согласились с вердиктом и подали апелляцию.