В семи городах Кузбасса детские сады продлят время работы для удобства родителей

В Кузбассе серьезно расширят сеть групп продленного дня в детских садах и школах. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Такое решение приняли региональные власти после анализа запросов работающих жителей области. Проект реализуется по поручению Президента России и находится на личном контроле губернатора Ильи Середюка.

Главные изменения коснутся графика работы. Так, в 43 детских садах семи территорий региона - Анжеро-Судженска, Белова, Березовского, Киселевска, Мысков, Прокопьевска и Междуреченского округа - дежурные группы для дошкольников теперь будут открыты до 20.00. Именно в этих муниципалитетах родители острее всего нуждались в продленном рабочем дне учреждений.

Для учеников начальной школы изменения рассчитаны на перспективу до 2030 года. Уже в грядущем 2026-2027 учебном году во всех кузбасских городах и районах планируют запустить 541 школьную продленку. Они примут более 10 тысяч учеников первых-четвертых классов и будут работать до 18.00, что позволит охватить почти 10% младшеклассников. При этом группы станут не просто местом ожидания родителей: здесь дети смогут под присмотром педагогов сделать домашнее задание, поиграть и посетить развивающие занятия в безопасной обстановке.

