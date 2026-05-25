Следком заинтересовался матерью двух детей из Кузбасса после эфира на ТВ

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о нерадивой мамаше из Кузбасса, ставшей героиней программы на федеральном ТВ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В эфире передачи жительница Кемеровской области попросила лишить родительских прав свою сводную сестру, которая ведет аморальный образ жизни, пьет и не занимается воспитанием своих маленьких детей 2-х лет и 7-ми месяцев.

В региональном следкоме сообщили, что возбуждены уголовные дела в отношении матери, а также в отношении должностных лиц органов системы профилактики.

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования.

Ранее мы писали, что в Кузбассе священники сыграли в мини-футбол, а также 15 школьников получили медали за достижения.