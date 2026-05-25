Житель Кузбасса устроил скандал на АЗС и оказался в полиции

В Прокопьевске задержали мужчину, который угрожал работнице автозаправочной станции. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Конфликт возник из-за технической сложности, возникшей при оплате бензина. Сотрудница заправки предложила водителю повторно провести операцию и рассказала, как можно вернуть средства. Но это не понравилось нетрезвому приятелю автомобилиста. Мужчина стал вести себя агрессивно, громко выражаться и угрожать женщине. Опасаясь дальнейшего развития конфликта, оператор нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

40-летнего дебошира доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

