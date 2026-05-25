Кузбасские студенты провели субботники в детских лагерях

Фото: пресс-служба АПК.

Более 150 кузбасских студентов приняли участие в субботниках на территориях детских оздоровительных лагерей, парков и общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В лагерях «Солнечный», «Спутник» и «Пламя» в Кемерове ребята привели в порядок площадки после зимнего сезона: очистили от прошлогодней листвы и мусора, подготовив более трех тысяч кв. метров территорий для комфортного и безопасного отдыха детей. В Новокузнецке добровольцы поучаствовали в благоустройстве городских парков и скверов: привели в порядок дорожки, убрали мусор.

Субботники прошли в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», организованной Росмолодежью совместно с Российскими студенческими отрядами и движением «Экосистема» в поддержку национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Молодежь и дети», которые реализуются по решению президента РФ.

Ранее мы писали, что в Кузбассе священники сыграли в мини-футбол, а также 15 школьников получили медали за достижения.