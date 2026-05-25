Еще в одном кузбасском городе установят стелу «Город трудовой доблести»

Фото: соцсети Василия Мельника.

Стела «Город Трудовой доблести» будет установлена на площади перед Дворцом культуры и искусства в Ленинске-Кузнецком в текущем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Василий Мельник.

Реконструкция территории Дворца культуры и искусства началась в прошлом году. На первом этапе благоустроили площадь перед ДК и построили сухой фонтан. В этом году установят стелу «Город Трудовой доблести», кубические экраны по обе ее стороны, разобьют аллеи, смонтируют детскую площадку и благоустроят парковку.

«Работы еще много. На сегодняшний день полностью закончен демонтаж, практически завершена разработка и уплотнение котлована, ведется работа по планировке территории и прокладке траншей под кабель электроснабжения», - сообщил Василий Мельник.

Напомним, что стелы «Город Трудовой доблести» также установлены в Кемерове и Новокузнецке.

Ранее мы писали, что учитель из Кузбасса, написавшая ЕГЭ на 100 баллов, дала советы школьникам.