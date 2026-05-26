В Кемерове на пожаре в жилом доме спасли восемь человек

На проспекте Комсомольском в Кемерове загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

К моменту приезда первых пожарных расчетов из окна шестого этажа валил густой дым, а подъезд быстро заволакивало гарью.

До прибытия спасателей самостоятельно на улицу вышли 18 жильцов, в том числе двое детей. Еще восьмерым потребовалась помощь специалистов: бойцы газодымозащитной службы вывели их в безопасное место, используя специальные спасательные устройства-капюшоны. К счастью, никто не пострадал.

С огнем на площади 24 квадратных метра боролись 22 спасателя и шесть единиц техники.

По предварительной версии, причиной происшествия стала обычная неосторожность во время приготовления пищи.

