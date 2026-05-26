Кузбасские хирурги сделали пациентке нос из ее ребра

Врачи кузбасской клиники успешно справились со сложным и редким клиническим случаем. Об этом сообщили больнице им. М.А. Подгорбунского.

У пациентки диагностировали сразу три патологии: посттравматическое искривление носа, затрудненное дыхание и деформацию левого ребра.

Хирурги приняли смелое решение - объединить два серьезных вмешательства в одну операцию. Они исправили дефект реберного хряща пациентки и использовали этот же хрящевой фрагмент в качестве естественного импланта для ринопластики.

Как пояснил врач-оториноларинголог Данил Зайберт, такой подход позволил решить эстетические и физиологические проблемы за один раз. Девушке не пришлось проходить через повторный забор тканей и дополнительный наркоз, ее дыхание полностью восстановилось, а форма носа выглядит естественно.

Над спасением здоровья пациентки совместно работали лор-врачи Данил Зайберт и Александр Асмандяров, а также травматолог Эмиль Эйниев.

