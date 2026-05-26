В Кузбассе направят более 28 млрд рублей на поддержку инвалидов в 2026 году

Фото: архив "КП". Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 2026 году отделение Социального фонда по Кузбассу выделит более 28 миллиардов рублей на помощь людям с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день различные социальные выплаты и льготы в регионе получают более 205 тысяч человек. Вопросы их поддержки и реабилитации обсудили на круглом столе.

Заместитель управляющего ОСФР Михаил Окунев рассказал о развитии системы электронных сертификатов на технические средства реабилитации. На середину мая кузбассовцы уже активировали более 12 тысяч таких сертификатов. С 2026 года список покупок по ним заметно расширился: теперь можно оплатить услуги сурдопереводчика и корм для собак-проводников.

Особое внимание уделили участникам СВО. Теперь бойцы первой группы инвалидности или нуждающиеся в постоянном уходе могут бесплатно отправиться на санаторное лечение вместе с сопровождающим - фонд полностью оплатит его проезд, проживание и питание.

Координатор фонда «Защитники Отечества» Светлана Андреева добавила, что ветераны спецоперации могут получить дополнительную доплату к электронному сертификату. Чтобы сделать отдых комфортным для всех, кузбасские специалисты создадут рабочую группу, которая лично проверит качество доступной среды в местных санаториях.

Ранее мы писали, в Кузбассе по нацпроекту отремонтируют более 50 километров региональных трасс, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.