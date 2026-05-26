Токсиколог из Кузбасса развеял мифы о безопасности омепразола

Омепразол - один из самых популярных и продаваемых препаратов от изжоги и болей в желудке. Однако принимать его бесконтрольно смертельно опасно. Об этом предупредил главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Этот препарат блокирует выработку соляной кислоты в желудке, быстро принося облегчение. Но длительный и бессистемный прием омепразола запускает опасные процессы. Без нужного уровня кислоты организм перестает усваивать витамин B12 и кальций, что ведет к анемии, неврологическим проблемам, остеопорозу и переломам костей. Более того, выживающие без кислоты бактерии могут спровоцировать пневмонию и тяжелые кишечные инфекции, а многолетний прием препарата повышает риск развития полипов и опухолей желудка.

При передозировке человек сталкивается с тахикардией, спутанностью сознания и ухудшением зрения. Кроме того, омепразол вызывает эффект рикошета: после резкой отмены таблеток кислотность подскакивает еще сильнее, вынуждая снова пить лекарство.

Доктор настоятельно рекомендует отказаться от самолечения - курс этого препарата должен назначать исключительно специалист.

