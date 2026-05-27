НовостиЭкономика27 мая 2026 1:49

В Кузбассе подешевели овощи, но выросли цены на сахар и яйца

Росстат зафиксировал рост цен в Кузбассе на 0,4% за месяц
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

По данным Росстата, за последний месяц цены в Кузбассе выросли на 0,4%, а годовая инфляция достигла 5,6%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Ситуация на потребительском рынке региона неоднородна: если плодоовощная продукция - огурцы, помидоры, перец и капуста - заметно подешевела благодаря росту импорта и снижению тепличных затрат, то другие товары прибавили в цене.

Так, из-за высокого спроса в соседних регионах и роста издержек на логистику подорожали яйца, что, в свою очередь, потянуло вверх цены на майонез и газированные напитки. Также выросла стоимость сахара и печатной продукции.

В сегменте техники наблюдается разрыв: спрос на бытовую технику снизился, поэтому плиты и стиральные машины стали доступнее, а вот компьютерная техника и телевизоры подорожали из-за глобальных перебоев с поставками компонентов.

Эксперты отмечают, что, несмотря на локальные скачки, в годовом выражении электроника в регионе стала дешевле на 5%.

Ранее мы писали, что танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове, а также губернатор Кузбасса поздравил выпускников кемеровской школы с последним звонком.