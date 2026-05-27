За сутки в Кузбассе поймали 22 нетрезвых водителя.

В Кузбассе 26 мая произошло 684 нарушения ПДД. Из них 24 совершили пешеходы, 660 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 22 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 46 фактов управления транспортным средством без прав, 17 выездов на встречную полосу и 20 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 38 нарушений правил использования ремнем безопасности. Также было выявлено 19 нарушений проезда перекрестков, 15 проездов на запрещающий сигнал светофора и 54 случая непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 5 ДТП, в которых 5 человек травмированы.

