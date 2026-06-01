Губернатор Кузбасса поручил обеспечить безопасность детей на экзаменах и отдыхе.

В День защиты детей в Кузбассе стартовала летняя оздоровительная кампания в школах и загородных лагерях. Также сегодня начался основной период ЕГЭ и ОГЭ. На аппаратном совещании губернатор Илья Середюк акцентировал внимание на безопасности детей.

Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить местам детского отдыха. Детские площадки должны быть в порядке. Глава региона отметил, что на последних выездах в территории было заметно, что не все справляются с этим. Кроме того, необходимо проверить парки, аттракционы и пляжи. Отдельно нужно обратить внимание на пришкольные и загородные лагеря, чтобы они были готовы к приему детей. Губернатор заявил, что за состояние мест детского досуга будет строгий спрос. Также важно обеспечить безопасность мест проведения экзаменов.

Главам территорий поручено провести повторную проверку на местах, уделить внимание подвозу детей из отдаленных поселений и медицинскому сопровождению.

Ранее мы писали, рак гортани выявили у кузбассовца во время диспансеризации, а еще в приложении «Goodline Город» есть бесплатная нейросеть.