В Кузбассе начали принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату

С 1 июня Социальный фонд по Кузбассу начал принимать заявления на новую ежегодную выплату для работающих родителей двоих и более детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Только за первые часы работы зарегистрировано более тысячи обращений.

На выплату могут рассчитывать семьи, чей доход на каждого члена в 2025 году не превышал 24 205 рублей в месяц. Главные условия: российское гражданство, постоянное проживание в стране и уплата НДФЛ в прошлом году. При назначении выплаты специалисты проведут комплексную оценку нуждаемости семьи.

Подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ или клиентские службы СФР до 1 октября 2026 года. Деньги перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения заявки.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил обеспечить безопасность детей на экзаменах и отдыхе, а еще в Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми.