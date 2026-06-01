Кузбассовцам объяснили, почему нельзя продать «детскую» квартиру без нотариуса

Сделки с недвижимостью, где собственниками выступают дети, требуют особого внимания и строгого соблюдения закона. Об этом напомнили в Росреестре Кузбасса.

Продажа, обмен или аренда такого жилья возможны только с предварительного согласия органов опеки. Главное условие - условия жизни ребенка не должны ухудшиться.

Если квартира покупалась с использованием маткапитала, выделение долей детям после погашения ипотеки является обязательным.

«Защита интересов детей должна быть приоритетной задачей взрослых», - подчеркнула представитель ведомства Татьяна Романова.

Важно помнить, что все подобные сделки подлежат обязательному нотариальному удостоверению, иначе они будут признаны недействительными.

