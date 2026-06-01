НовостиОбщество1 июня 2026 11:05

В Кузбассе ужесточили правила нахождения детей в общественных местах

Парламент Кузбасса по инициативе прокуратуры принял закон о защите прав детей
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Парламент Кузбасса принял поправки в региональный закон «Об отдельных мерах по защите прав ребенка». Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса, которая выступила инициатором изменений.

Теперь администрация заведений и объектов, где детям находиться запрещено или ограничено (особенно в ночное время), обязана не просто вывешивать предупреждающие таблички, но и активно выявлять нарушителей. Если у персонала возникнут сомнения в возрасте посетителя, они вправе потребовать паспорт.

При обнаружении ребенка в неположенном месте сотрудники обязаны вызвать полицию, а те, в свою очередь, незамедлительно связаться с родителями.

Также закон уточнил работу экспертных комиссий, которые определяют список «запретных» для детей территорий.

Ранее мы писали, что губернатор Кузбасса поручил обеспечить безопасность детей на экзаменах и отдыхе, а еще в Кузбассе ввели сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми.