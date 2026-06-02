Кузбасс вошел в топ-20 регионов страны по остатку средств в семейном бюджете

Кузбасс занял 17-ю строчку в свежем рейтинге регионов России по благосостоянию семей, подготовленном экспертами РИА Новости на основе данных за 2025 год.

Аналитики рассчитали «потенциально возможный остаток» - это деньги, которые теоретически остаются у семьи с двумя работающими взрослыми после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи и корректировки на стоимость потребительской корзины в регионе.

По расчетам экспертов, в Кузбассе у семьи с двумя детьми после минимальных трат на руках остается около 53 330 рублей. Если в семье один ребенок, свободный остаток вырастает до 71 924 рублей.

Лидерами списка традиционно стали северные регионы (ЯНАО и ХМАО), а в конце списка оказались республики Северного Кавказа, где после обязательных трат бюджет семей порой уходит в минус.

Важно учитывать, что это усредненные данные, основанные на медианных зарплатах, и в реальности расходы многих семей выше официального прожиточного минимума.

