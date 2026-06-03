В Кузбассе средняя зарплата выросла до 87 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе выросла средняя зарплата. Кемеровостат обнародовал данные за март 2026 года.

Среднемесячная начисленная зарплата в Кузбассе в марте текущего года составила 87 124 рубля. Это на 6,4% больше, чем в марте 2025 года. Учитывались все организации региона, включая малые предприятия.

Зарплата также выросла по сравнению с предыдущим месяцем: в феврале текущего года она составляла 80 956 рублей. В январе зарплата была - 83 728 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе количество заболевших ОРВИ выросло на 56,7% за неделю, а еще в Кемерове арестовали трех охотников, застреливших 17-летнего подростка.