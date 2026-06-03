На участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.

Сегодня полностью восстановили движение на участке дороги Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Глава региона подчеркнул, что на первом этапе главной задачей было восстановить транспортную доступность поселений, которые оказались отрезанными. Этого удалось достичь в первые дни, когда организовали движение по временному объезду. Затем приступили к восстановлению основного пути, эта задача тоже выполнена. Сейчас готовятся к проектно-изыскательским работам по капитальному ремонту участка. Итогом должно стать устойчивое, качественное дорожное полотно, обеспечивающее комфортное и безопасное движение.

Напомним, что в ночь на 22 апреля в Новокузнецком округе произошла просадка дороги Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Губернатор Кузбасса объявил режим ЧС регионального характера, что позволило быстро начать восстановительные работы и мобилизовать все ресурсы.

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