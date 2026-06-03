Лидеры определились, но еще могут поменяться: в Кузбассе завершается голосование за новые зоны отдыха

Фото: соцсети Ильи Середюка.

У жителей Кузбасса осталось всего 10 дней, чтобы определить облик своих городов на 2027 год. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк, отметив, что в голосовании уже приняли участие более 300 тысяч человек.

«Такая вовлеченность показывает, что программа очень востребована, и что люди ждут позитивных изменений в своих городах и районах. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждое новое пространство служило созданию комфортной среды, в которой приятно жить, работать и растить детей», - считает глава региона.

В Кемерове среди лидеров - освещение в парке «Антошка» и ремонт тротуаров на улице Двужильного, в Новокузнецке - аллея на проспекте Авиаторов, а в Прокопьевске жители активно поддерживают обновление въезда в Тырганский парк.

Всего на выбор представлено 149 локаций. Из них 86 объектов, набравших больше всего голосов, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который реализуется при поддержке партии «Единая Россия».

Сделать свой выбор можно на портале.

Ранее мы писали, что Кузбасс ужесточает контроль за горюче-смазочными материалами и ценами на топливо, а еще на участке автотрассы Бийск - Новокузнецк полностью восстановлено движение.