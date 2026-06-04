В Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам

Фото: Грушкина Анжелика, Классен Артур.

1 июня в кемеровском парке Жукова прошел городской фестиваль, посвященный Дню защиты детей. Для юных гостей подготовили десятки интерактивных площадок: аквагрим, игры в городки, танцы, мастер-классы, конкурсы и сладкие угощения. Одной из локаций стала площадка компании Goodline, где дети в игровой форме изучали правила поведения на улице и знакомились с технологиями, которые делают городскую среду безопаснее.

В преддверии летних каникул тема безопасности особенно актуальна: дети больше времени проводят на улице без присмотра взрослых и ездят в лагеря, поэтому Goodline организовал не просто развлекательную зону, а интерактивный квест.

Пять уровней безопасного поведения

На площадке Goodline дети проходили квиз из пяти уровней. Каждый этап был интерактивным: в процессе игры ребята разбирались, почему нельзя разговаривать с незнакомцами, заходить в подъезд с посторонними, трогать подозрительные предметы и почему в опасной ситуации важно громко звать на помощь. Такой формат помогает не просто услышать правила, а отработать их на практике.

Фото: Грушкина Анжелика, Классен Артур.

Фото: Грушкина Анжелика, Классен Артур.

Школьник Костя Сморогов после участия в квесте отметил, что больше всего ему понравилась площадка Goodline:

«Самый лучший конкурс от Goodline - там рассказывают, как не повестись на мошенников, в конце дают сахарную вату. Запомнил, что когда ты гуляешь на улице, если к вам подходят незнакомые люди и спросят указать дорогу, лучше их просто проигнорировать и пройти дальше».

Умные домофоны и кнопка SOS

Отдельная часть площадки была посвящена цифровой системе безопасности Goodline. Детям и родителям показали демо-чемодан с умным домофоном: панелью, трубкой, ключами и планшетом. На примере оборудования гости могли увидеть, как современные технологии помогают сделать подъезд и двор безопаснее.

Фото: Грушкина Анжелика, Классен Артур.

Фото: Грушкина Анжелика, Классен Артур.

Умные домофоны Goodline оснащены кнопкой SOS. В экстренной ситуации человек может нажать ее и связаться со службой 112.

«Мы в игровой форме с ребятами совместно изучаем основные правила безопасного нахождения в городе. Рассказываем про кнопку SOS на наших умных домофонах - это такое простое решение, которое делает жизнь безопаснее и комфортнее», - рассказала Татьяна Маргарян, креативный директор Goodline.

Домофоны, камеры во дворах и приложение «Goodline Город» входят в экосистему компании для безопасной и комфортной городской жизни. Эти решения помогают родителям быть спокойнее: видеть, что происходит у дома, получать важные уведомления и знать, что у ребенка есть быстрый и понятный способ обратиться за помощью.

Фото: Грушкина Анжелика, Классен Артур.

Безопасность ребенка складывается из многих деталей: знаний, внимательности взрослых, понятных правил поведения и городской среды, в которой есть инструменты для защиты. Фестиваль в парке Жукова стал еще одним напоминанием: заботиться о безопасности детей важно не только 1 июня. Впереди летние каникулы - время прогулок, поездок и самостоятельности, а значит, навыки безопасного поведения могут пригодиться каждому ребенку.

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