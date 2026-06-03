Стенка на стенку: после массовой драки в кузбасском селе возбуждены уголовные дела

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе расследуют уголовное дело после конфликта, в результате которого пострадали люди и был поврежден автомобиль. Об этом сообщили в полиции и следственном комитете Кузбасса.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, вечером 31 мая в дежурную часть обратилась 36-летняя жительница округа. Женщина рассказала, что в селе Мазурово между ее супругом и группой неизвестных произошел конфликт, в результате которого ей и мужу были причинены телесные повреждения.

Сотрудники полиции установили и опросили 12 человек, которые могли быть причастны к инциденту. По местам их проживания проведены 14 обысков, изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

По предварительным данным, произошедшему предшествовал другой конфликт с участием этих же граждан. Спустя несколько часов участники прибыли в Мазурово, где произошла потасовка. В результате телесные повреждения получили супруги и их знакомые. Кроме того, был поврежден автомобиль Chevrolet Niva, принадлежащий отцу заявительницы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям каждого из участников конфликта.

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