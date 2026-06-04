Погода в Кузбассе 5 июня 2026 года: до +29 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 5 июня 2026 года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 5 июня 2026 года. В этот день будет небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, местами +3…+8 градусов. Днем ожидается +24…+29 градусов. Ветер обещают северо-восточный 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Погода в Кемерове 5 июня 2026 года

В пятницу, 5 июня 2026 года, в Кемерове будет небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью в Кемерове составит +12…+14 градусов, в низких местах +9…+11 градусов. Днем будет +26…+28 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Погода в Новокузнецке 5 июня 2026 года

В пятницу, 5 июня 2026 года, погода в Новокузнецке будет без осадков. Температура воздуха ночью покажет до +14 градусов. Днем ожидается до +28 градусов. Ветер обещают северо-восточный, 4 метра в секунду.

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