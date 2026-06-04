Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+23°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит4 июня 2026 13:23

Без прав и шлема: мотоциклист попал под штраф в Кузбассе

В Гурьевском округе мотоциклист оштрафован за отсутствие прав и мотошлема
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Гурьевском округе инспекторы остановили мотоциклиста без прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

При проверке документов выяснилось, что водитель не имеет права управлять мотоциклом. На нарушителя составили два протокола: за управление без прав и за отсутствие мотошлема. Общая сумма штрафов может составить до 16 500 рублей. Мотоцикл отправили на спецстоянку.

Ранее мы писали, чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026 и каким будет летний сезон в Шерегеше, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.