Без прав и шлема: мотоциклист попал под штраф в Кузбассе

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Гурьевском округе инспекторы остановили мотоциклиста без прав. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

При проверке документов выяснилось, что водитель не имеет права управлять мотоциклом. На нарушителя составили два протокола: за управление без прав и за отсутствие мотошлема. Общая сумма штрафов может составить до 16 500 рублей. Мотоцикл отправили на спецстоянку.

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