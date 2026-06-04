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НовостиЧто происходит4 июня 2026 13:42

Новокузнечанка лишилась более 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Новокузнечанка более 40 раз перевела деньги мошенникам, пытаясь заработать на криптовалюте
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Новокузнечанка лишилась более 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте.

Новокузнечанка лишилась более 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она потеряла более 1,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный в мессенджере и предложил дополнительный заработок через покупку и продажу криптовалюты. Пенсионерка согласилась и зарегистрировалась на инвестиционной площадке.

Несмотря на то, что она знала о подобных схемах обмана из СМИ, новокузнечанка осуществила более 40 переводов личных накоплений на счета, указанные мошенниками. Женщина поняла, что ее обманули, только спустя время и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

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