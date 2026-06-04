Новокузнечанка лишилась более 1,5 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она потеряла более 1,5 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный в мессенджере и предложил дополнительный заработок через покупку и продажу криптовалюты. Пенсионерка согласилась и зарегистрировалась на инвестиционной площадке.

Несмотря на то, что она знала о подобных схемах обмана из СМИ, новокузнечанка осуществила более 40 переводов личных накоплений на счета, указанные мошенниками. Женщина поняла, что ее обманули, только спустя время и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

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