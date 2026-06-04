Кузбасс и «Лента» договорились о создании нового распределительного центра

Кузбасс и торговая сеть «Лента» договорились о создании в регионе нового распределительного центра.

На полях ПМЭФ губернатор Кузбасса Илья Середюк и гендиректор ООО «Лента» Владимир Сорокин заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства планируется построить новый распределительный центр торговой сети в регионе. Центр будет обслуживать 750 магазинов у дома и обеспечит 378 рабочих мест.

Губернатор Илья Середюк отметил, что в Кузбассе уже функционируют высокотехнологичные складские комплексы ряда торговых сетей. Сотрудничество с «Лентой» приведет к увеличению количества свежих и качественных натуральных продуктов от местных фермеров. Регион готов предоставить все условия для инвестиций, ожидая в ответ создание новых рабочих мест, расширение возможностей для реализации продукции кузбасских производителей и увеличения налоговых поступлений. Главная цель взаимодействия с крупным бизнесом - комплексное улучшение качества жизни жителей.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии торговой сети в Кузбассе. Также планируют внедрять современные технологии, реализовывать социальные проекты, поддерживать местных производителей и защищать права потребителей.

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